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Tatvan’da “Okçuluk” kursu açıldı

Şehit Veysel Şirin Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü Derneği tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesinde ata sporu olan “Okçuluk” Kursu açıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:58
Tatvan’da “Okçuluk” kursu açıldı

Şehit Veysel Şirin Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü Derneği tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesinde ata sporu olan “Okçuluk” Kursu açıldı.


Tatvan Belediyesi’nin katkılarıyla ilçenin fuar alanındaki spor sahasında düzenlenen kursa 7’den 70’e kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Gerek ilçeden gerekse il merkezi ve diğer ilçelerden okçuluk sporu meraklılarının katılım gösterdiği kursta şuan için toplam 80 kursiyer bulunuyor. Eğiticimler tarafından kursiyerlere teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı olarak da okçuluğun tüm incelikleri öğretiliyor. Öte yandan; Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’de kurs ziyaretinde bulunarak, hem kursiyerlerle birlikte ok attı hem de kurs durumuyla ilgili Şehit Veysel Şirin Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Timur’dan bilgi aldı.


Açılan kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Geylani, sporun önemine dikkat çekerek, “Tatvan Belediyesi olarak belediyemiz bünyesinde spor kulübümüzü kurduk. Bu kulübümüz bünyesinde 27 branşta hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bunlardan 11’i şuanda faal olarak başlamış durumda. Okçuluk kursumuzda bunlardan biridir. Bireysel sporculuğu biraz ön planda tuttuk, tabi bunların yanında takım sporları da mevcut. Bizim buradaki tek amacımız gençlerimizin kendilerini spor alanında geliştirmelerine imkan sunmak. Bunun içinde imkanlarımız dahilinde her geçen gün sora ve sporcuya destek sunmaya devam edeceğiz. Malumunuz okçuluk son dönemde oldukça popüler olan bir ata sporumuz. İlçemizde bu yönde bir talep vardı. Bizlerde bu istek ve taleplere istinaden Şehit Veysel Şirin Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü Derneği ve belediyemizin ortak girişimi ile okçuluğu da spor branşlarımıza dahil ettik ve birlikte böyle bir kurs açtık. Burada yaş farkı olmaksızın isteyen herkes gelip hem hobi olarak ok atabilecek hem de ok atmayı öğrenebilecek.Ben bu vesile ile kursun ilçemize hayırlı olmasını diliyor, kursiyerlerimize ise başarılar diliyorum” diye konuştu.


Şehit Veysel Şirin Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Timur ise, derneği yeni kurduklarını belirterek, amaçlarının ata sporu olan Okçuluğu bölgede yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Kursa 7’den 70’e yoğun bir ilgi olduğunu belirten Timur, kursu şuan için toplam 80 sporcunun katılım gösterdiğini ifade ederek, “Belediye başkanımızın desteğiyle fuar alanındaki spor sahada kışın ise Kaymakam beyin desteğiyle Gençlik Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda derslerimize devam etmekteyiz. Yetişkin genç ve çocuk olarak toplam 80 öğrencimiz bulunmaktadır. Kursa gelen kursiyerlerimize ve okçuluğun tüm incelikleri öğretmeye çalışıyoruz. Okçuluk bizim ata sporumuz bizlerde bu kurs sayesinde ata sporumuzu yeni kuşaklara aktarmış olacağız. Buradaki çalışma amacımız hem genç kardeşlerimizin kötü yollarda, kahvelerde olmasını önlemek, hem de kendimize ait spor dallarıyla iç içe tutmaktır. Elimizden geldiğince daha da ileri götürmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra ileriki süreçte yapılacak yarışmalara katılabilmek için sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.


Kursa katılan kursiyerler ise, kursun oldukça zevkli olduğuna dikkat çektiler.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:58
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