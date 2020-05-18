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Tatvan'da maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:58:40 -
Tatvan'da maske takma zorunluluğu getirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçeye bağlı köyler hariç, Tatvan merkezde 20 Mayıs çarşamba günü saat 08.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa maskesiz çıkmak yasaklanmıştır. Her ne surette olursa olsun, sokağa maskesiz çıkan hemşehrilerimize cezai işlem uygulanacaktır. Bu noktada hemşehrilerimizin tedbirli olması önem arz etmektedir. Tehlike geçmiş değil, lütfen tedbirli olalım, maskesiz çıkmayalım ve mesafemizi koruyalım."

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