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Tatvan’da “Bisiklet Yolu Projesi” çalışmaları

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçenin Van Gölü sahiline yapılacak olan 8 kilometrelik bisiklet yolu için çalışma başlatıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:46
Tatvan’da “Bisiklet Yolu Projesi” çalışmaları

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçenin Van Gölü sahiline yapılacak olan 8 kilometrelik bisiklet yolu için çalışma başlatıldı.


Tatvan Belediyesi, Avrupa Birliği desteğinden finanse edilecek proje ile gerçekleştirilecek olan bisiklet yolu projesi için kolları sıvadı. Çalışma kapsamında mevcut projedeki 5 kilometre yol kapsamı genişletilerek 8 kilometreye çıkaran Tatvan Belediyesi, Bisiklet Yolu Projesi’yle kent merkezinde ve Tatvan sahilinde yapılacak bisiklet yolları sürekli ve bağlantılı hale getirilerek çevre ve sağlığın yanı sıra şehir içi trafiğine de önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Geylani, “Gelişmiş şehirlerde bisiklet yollarına karşı oldukça büyük bir ilgi var. Şehrimizde de bisiklet yollarının şehir içi ulaşımında önemli bir yeri olacağını düşünüyoruz. Biz bisiklet yolunu sadece gezi amaçlı değil şehir içi trafiğini de rahatlatmak için uygulayacağız. Biz şehrimiz için daha iyi neler yapabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu proje kapsamında vatandaşlarımızın uzun süre vakit geçirebileceği, kente sporu ve hareket etmeyi teşvik edecek sosyal bir alan oluştururken Tatvan’ımızın modern bir görünüme kavuşmasını amaçlıyoruz. Gençlerimiz bisikletle beraber zamanını geçirecek, spor yapacak. Esasında bu sağlığa da hizmet edecektir. Gençlerimiz hem yürüyecek hem pedal çevirecek hem de sağlık açısından kendilerine hizmet yapmış olacak" dedi.



"Bisiklet yolları trafikte rahatlama sağlayacak"


Tatvan’da “Bisikletli Ulaşım Projesi’nin” çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Başkan Geylani,” Mevcut projedeki 5 kilometre yol kapsamı genişletilerek 8 kilometreye çıkarıldık.Tatvan sahil kenarında ve kent merkezinde gerçekleştirilecek Bisiklet Yolu Projesi’yle yolları sürekli ve bağlantılı hale getirilerek çevreye ve sağlığa da önemli katkı sunacağız. Bisikletin çevreye gürültü ve hava kirliliği gibi olumsuz etki yaratmayacağı gibi trafiğe de olumlu bir katkı sağlaması hedefliyoruz. Tatvan’da yapılacak bisiklet yollarıyla vatandaşlarımız bisikleti kullanarak trafikte daha güvenli bir şekilde var olacak. Araçların içerisinden geçmeden güvenli şekilde bisiklet yollarının var olması, rahatça o yolların kullanılması çevre düzenlemesi açısından da güzel imkânlar sağlayacak. Biz şehir içine daha az trafiğin girmesini istiyoruz. Bisiklet yollarıyla entegre olacak bisiklet park noktaları bu açıdan çok önemli. Bir yere kadar özel aracımızla ya da toplu ulaşım aracıyla gelip ondan sonra bisiklet yolunu kullanılabilecek. Bu sayede trafiği daha da rahatlatmış olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:46
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