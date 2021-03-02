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Gündem Tatvan'da bir köy karantinaya alındı
Gündem

Tatvan'da bir köy karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yassıca köyünde pozitif vaka ve temaslı kişilerin görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 22:20:00 -
Tatvan'da bir köy karantinaya alındı

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi Yassıca köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve köye giriş çıkışların 3 Mart 2021 saat 09.00’dan, 13 Mart 2021 saat 09.00’a (10 gün) kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine karar verildi" denildi.

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