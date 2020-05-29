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Aktüel

Tatvan’da aylar sonra Cuma namazı kılındı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:10:00 -
Tatvan’da aylar sonra Cuma namazı kılındı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlandı.


Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde 16 Mart’tan bu yana camilerde ibadete kısıtlama getirilmişti. Yavaş yavaş normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Tatvan ilçesinde de daha önceden belirlenen alanlarda cuma Namazı kılındı.


Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin de katıldığı ilk cuma namazı öncesi Van Gölü sahilinde bulunan Hazreti Aişe Camii’nde program düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında şükür kurbanı kesilerek dua edildi.


Ardından maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yoğun bir katılımla belirlenen alanlarda korona virüs sonrası ilk cuma namazı kılındı.

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