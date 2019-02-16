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Tatvan’da afetten çıkarılan alanlar 25 yıl sonra imara açıldı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi’nin girişimleri sonucunda 1655 metre kotundan 1653 metre kotuna düşen afete maruz bölgeler imar planı kapsamına alındı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:23
Tatvan’da afetten çıkarılan alanlar 25 yıl sonra imara açıldı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi’nin girişimleri sonucunda 1655 metre kotundan 1653 metre kotuna düşen afete maruz bölgeler imar planı kapsamına alındı.


Tatvan’da afetten çıkan alanlar Tatvan Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmuş olduğu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile yeniden imar planı kapsamına alındı. 1994 yılında Van Gölünde su seviyesinin yükselmesi sebebiyle 8 Haziran 1995 tarih 95/6925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1655 metre kotu ve altında kalan alanlar afete maruz ilan edilmiş ve imar planı kapsamından çıkarılmış. Afet kotunun düşürülmesi için yapılan girişimler sonucunda 20 Şubat 2017 tarih ve 2017/9966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile afet kotu 1653 metre kotuna indirildi. Bu kararın üzerine Tatvan Belediyesi tarafından 1655 ve 1653 kotları arasında kalan ve afetten çıkarılan alanların yeniden imar planı kapsamına alınması için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunuldu. Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kabul edilip 1655 metre kotu ile 1653 metre kotu arasında kalan alanlar imar planıkapsamına alındı.



“Tatvan’da afetten çıkarılan alanlar 25 yıl sonra imara açıldı”


Tatvan’da yaklaşık 25 yıllık afet sorununa son verdiklerini ve artık 1655 ile 1653 kotu arasında kalan alanlarda yapılaşmanın imar planı çerçevesinde mümkün olduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Bilindiği gibi 1995 yılından beri afet kapsamında olan Tatvan’da ki bazı mahallelerimiz bundan 2 yıl önce afet kapsamından çıkarılmıştı. Ve afet kotu 1655’ten 1653’e çekilmişti. Tabi afet kotu geriye çekildikten sonra bu alanların imarı ve yapılaşması ile ilgili çalışmaları yapıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdik. Bakanlıkta afetten çıkan 1655 kotu ve 1653 kotu arasında kalan alanlarda imar ve yapılaşmaya 10 Aralık 2018 tarih ve 2018-11/14 sayılı kararıyla uygunluk izni verdi. Bugün de bahsi geçen yazı kurumumuza gönderildi. Bundan sonra vatandaşlarımız 1655 metre kotu ve 1653 metre kotu arasında kalan alanlarda yapılarını imar planına göre yapabilecek. Yaklaşık 25 yıllık afet sorununun bittiğinin müjdesini buradan Tatvan halkına duyuruyorum. Hayırlı olsun diyorum”dedi.


Rahva bölgesinin imara açılması ile ilgili de bilgi veren Başkan Aksoy, kısa süre sonra Rahva bölgesinin de imara açıldığının müjdesini vereceklerini kaydetti. Başkan Aksoy, “Tabi Rahva bölgesinin de imar çalışmalarına son sürat devam ediyorduk. Şuanda hazırladığımız çalışmalar kuruldan çıktı ve Bakan onayına sunuldu. İnşallah kısa bir süre sonra onun da müjdesini vereceğiz. Resmi yazı elimize ulaşınca bunu da halkımızla paylaşacağız. Bu müjdemizin de eli kulağında yakın bir zamanda açıklayacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:23
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