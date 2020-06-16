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Yerel

Tatvan Belediyesinden sondaj çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (TASKİ) Müdürlüğü tarafından su kuyusu sondaj çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:38:38 -
Tatvan Belediyesinden sondaj çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (TASKİ) Müdürlüğü tarafından su kuyusu sondaj çalışması başlatıldı.


Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TASKİ) Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Tatvan, Bitlis ve Muş yol ayrımının bulunduğu bölgede ikinci içme suyu kuyusu çalışmalarını sürdürüyor. Başlatılan çalışma ile yaklaşık 120 metrede su çıkarılması planlanıyor.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "İçme suyu sondaj çalışması sonucunda Tatvan, Bitlis ve Muş yol ayrımın bulunduğu bölgede ekiplerimiz tarafından önceki yıllarda sondaj çalışması ile içme suyu çıkarılmış ve bölgenin hizmetine sunulmuştu. Geçtiğimiz aylarda Rahva bölgesini imara açtık. İmara açılan alanların içme suyunu şimdiden çözüyoruz. Bu kapsamda ikinci sondaj çalışması ile Tatvan, Bitlis ve Muş yol ayrımın bulunduğu bölgede yapılaşmaların artmasına karşı önceden tedbirimizi alıyoruz” dedi.

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