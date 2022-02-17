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Ekonomi Tatvan Belediyesi’nden satılık 16 adet arsa
Ekonomi

Tatvan Belediyesi’nden satılık 16 adet arsa

Mülkiyeti Bitlis Tatvan Belediyesi’ne ait Mahalleleri, Ada, Parsel, İmar Durumu, miktarı, muamman bedeli ve geçici teminatları ilanla duyurulan 16 (Onaltı) Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine gereğince Açık Artırma usulü ile satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 15:15:00 -
Tatvan Belediyesi’nden satılık 16 adet arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 03.03.2022 günü saat 14.00’te  Belediye İhale Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. Bu ihale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye imar ve  şehircilik müdürlüğünde görülebilir.

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