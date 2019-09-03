0553 313 94 23

TATSO’da “Turizm ve Seyahat Fuarı” toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) denetiminde 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Van’da düzenlenecek olan 10.

03 Eylül 2019 Salı 10:55
TATSO’da “Turizm ve Seyahat Fuarı” toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) denetiminde 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Van’da düzenlenecek olan 10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ile ilgili Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde istişare toplantısı düzenledi.


TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel başkanlığında düzenlenen toplantıya TATSO yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra ilçede faaliyet yürüten turizm dernek ve acente temsilcileri katılım gösterdi. TÜYAP Fuarcılık Grubu Dış İlişkiler Danışmanı Erkunt Temiz ve Ajans Asya Fuarcılık’tan ise Kemal Ulak’ın de hazır bulunduğu toplantıda düzenlenecek olan fuarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantıda düzenlenecek olan fuarla ilgili bilgilendirmede bulunan Erkunt Temiz ve Kemal Ulak fuarın detaylarıyla ilgili bilgi vererek, katılımcılara fuara katılım daveti iletti. Fuara gerekli katılımın sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulunulan toplantı neticesinde odamızın yanı sıra, Tatvan Belediyesi, ilçemizdeki dernekler ile birlikte fuara katılma konusunda fikir birliğine varıldı. Düzenlenen toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan TATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, düzenlenen toplantı neticesinde fuara katılma kararı aldıklarını söyledi. Fuara Tatvan ilçesinin yanı sıra TATSO’ya bağlı Ahlat ilçesinden de belediyenin katılım göstereceğini belirten Cengiz Şahin, bu tür tanıtım fuarlarının ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığına vurgu yaparak, “Türkiye’nin üçüncü büyük turizm fuarı olan VAİTT– 10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 26-29 Eylül 2019 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 10. kez Van’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu noktada bizlerde bu fuardaki yerimizi alıp, gerek ilçemizin ve gerekse ilimizin tanıtımını en güzel şekilde yapmayı amaçlıyoruz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na Ülke genelinden önemli turizm bileşenlerinin yanı sıra İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan başta olmak üzere birçok ülkeden gelecek olan firmalarla da verimli görüşmeler yaparak büyük bir verim elde edeceğimiz kanaatindeyiz” dye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM 2019'a katıldı
    1. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    2. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    3. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    4. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    5. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    6. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    7. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    8. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    9. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    10. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    11. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    12. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    13. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    14. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    15. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    16. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    17. İşadamları:
    18. "Büyük Çamlıca Camisi bir kültür..
    19. MediaMarkt'tan oyunseverlere büyük..
    20. Muş Belediyesinden örnek davranış
    21. THY'den ucuz bilet kampanyası!
    22. Rize'de heyelan tehlikesi! Evler..
    23. Brokoli temizlemenin püf noktası
    24. Asırlık çınar ağacı aracın üzerine..
    25. EFE’nin starları açıklandı
    26. Dr. Hasbay: “Enzime dirençli..
    27. Haydi kadınlar spora
    28. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman..
    29. Cezaevinden izinli çıktılar uyuşturucu..
    30. Kütahya Evliya Çelebi Mehteran..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız