Tatlıcılardan fıstık stokçularına tepki

Stokçuların yaptıkları spekülasyonlarla başta baklava sektörü olmak üzere dondurma, lokum, helva ve çikolata sektörüne zarar verdiklerini söyledi. Devletin bu gidişe “Dur” diyerek sektörü sıkı denetlemesini talep ettiklerini belirtti.

Yıldırım, fahiş artış son buluncaya kadar üyelerine fıstıklı baklava üretmeme çağrısı yaptıklarını kaydetti. Milli tatlı baklavayı stokçulara kurban vermeyeceklerini vurguladı.

Kayıt dışılık yüksek

Fıstıkta kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu ve bazı stokçuların kendi aralarında alım-satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükselttiklerine dikkati çeken Yıldırım, şunlara işaret etti: “Rekolte iyi olmasına rağmen stokçular piyasadan fıstığı toplayıp ‘Ürün bu sene yok’ diye piyasaya korku salıyor. Bu durum ülkemiz ekonomisine ve fıstığa dayalı üretim yapan tüm sektörlere nefes aldırmıyor. Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı bu boşluktan faydalanan karaborsa stokçuların piyasada başrol almalarına neden olmaktadır. Çözüm olarak öncelikle fıstık için çiftçiye verilen desteğin araziye değil de ürüne verilmesini bunun neticesi olarak fıstığın tam olarak kayıt altına alınmasını öneriyoruz. Fıstığı bir yatırım aracı olarak gören alakasız kişiler tarafından alınıp satılmasının engellenmesi, lisanslı depoculuğu genişleterek çiftçilerin ürünlerini lisanslı depoya verilmesi için gerekli argümanların oluşturulmasını tavsiye ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla gerekli görüşmeleri BAKTAD olarak yaptık. Bakanlıktan ithalata izin sözü aldık. İthalat serbestliği fiyatları ciddi oranda düşürmesini bekliyoruz.”