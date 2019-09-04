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Tatlı su balıklarının rakibi, deniz balıkları Elazığ’da yerini aldı

Türkiye’nin yarım adası konumunda Elazığ’da, 1 Temmuz’da tatlı su göllerinde av yasağının kalkmasıyla hareketlenen balıkçı tezgahları, 1 Eylül’den itibaren deniz balıklarının da gelmesiyle renklendi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:14
Tatlı su balıklarının rakibi, deniz balıkları Elazığ’da yerini aldı

Türkiye’nin yarım adası konumunda Elazığ’da, 1 Temmuz’da tatlı su göllerinde av yasağının kalkmasıyla hareketlenen balıkçı tezgahları, 1 Eylül’den itibaren deniz balıklarının da gelmesiyle renklendi.


1 Temmuz’da tatlı su, 1 Eylül itibariylede deniz balıklarında sona eren avlama yasağıyla birlikte balıkçılar “Vira Bismillah”’ diyerek ağlarını attı. Marmara ve Karadeniz’de tutulanbalıklar, Türkiye’nin tek yarım ada şehri konumundaki Elazığ’da tezgahlarda yerin aldı. Tatlı su balıklarının yanında deniz balıklarının da yer alması ile birlikte tezgahlar hem şenlendi hem renklendi. Balıkçılar, denizde tutulan balıkların beklediklerinin aksine fiyatının geçen seneye göre uygun olduğunu söyledi. Elazığ’da tezgahlarda yerini alan hamsi, uskumru ve mercan 20, istavrit ise 25TL’den satılmaya başlandı. Öte yandan deniz balıklarının rakibi ve kentte balıkçıların ekmek kapısı olan alabalık, turna, Sazan gibi tatlı su balıkları ise 10 ile 20 TL arasında alıcı buluyor.



‘‘Çivi Gibi’ hamsi gelmeye başladı"


Deniz balık çeşitlerinin geldiğini ve güzel bir sezon beklediklerini belirten balıkçılardan Murat Canpolat, “ İnşallah iyi ve bereketli bir sezon olur. Şimdilik Hamsi, İstavrit, Mercan, Ladik ve Uskumru balığı gelmeye başladı. Balık çeşitleri daha da gelir. Geçen sene hamsi çok ufaktı, bu sene nazar değmesin ‘Çivi Gibi’ hamsi gelmeye başladı. İstavrit de aynı şekilde. Çeşitler var, inşallah güzel ve bol bir sezon olur. Sezon yeni açıldığı için Palamut, Çinekop, Lüfer ve Sarıkanat gibi balık çeşitleri tezgahlarımıza gelmedi ama gelir. Cumartesi günü daha da farklı ve güzel çeşit gelir" dedi.


Deniz balıklarının fiyatları ile ilgili bilgi veren Canpolat, "Hamsi, Uskumru ve Mercan’ın 20 lira. İstavrit ve Deniz Ladik’i 25 liradan tezgahta yerini alıyor. Geçen yıla kıyaslarsak bu sene daha ucuz. Çünkü geçen yıl hamsi yine 20 liradan açıldı ama çok ufaktı. Hem vatandaş memnun değildi hem de biz memnun değildik. Dediğim gibi bu sene inşallah güzel ve bereketli bir sezon olur. Balık bol ve tezgahlarda tam yerine oturduğuzaman fiyatlar düşer. Et ve tavuk fiyatları bayağı yüksek, inşallah balık fiyatı düşer ve vatandaşlar da bol bol balık yer” ifadelerini kullandı.



“Denizde olmayan balıklar burada var”


Av sezonu yasağının kalktığını ve Türkiye’nin dört bir yanından balık çeşidinin geldiği aktaran 40 yıllık balıkçı Aydın Taşkın ise, “Sezonumuz da açıldı. Sezon iyi başladı ve iyi gidiyor. Balık çeşitleri gelmeye başladı. Bol çeşit balık geldi. Şuan itibariyle sezonumuz çok güzel, inşallah böyle devam eder. İleriki zaman da çok çeşitlerimiz gelecek. Denizde olmayan balıklar burada var. İstanbul, Trabzon ve Karadeniz bölgesinin her tarafından buraya balık gelir. Elazığ’da çok şükür balık çeşitlerinde sıkıntımız olmuyor.Satışlarımız da şuan itibariyle iyi. İlerleyen günlerde hava serinledikten sonra daha güzel olur. Daha önce tatlı su balıkları serbest oldu, hemen ardından deniz balıkları geldi. Çok güzel oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:14
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