Tatlı şerbeti nasıl olmalı?
Tatlı şerbeti nasıl olmalı? sorusu tatlı yapacak olanların en çok merak ettiği sorudur. Hamur tatlılarının olmazsa olmazlarındandır şerbet. Temeli su, şeker ve limon suyu olsa da yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunur. Özellikle şerbetin şekerlenmemesi ve tatlıyı çok fazla yumuşatmaması için bu püf noktalarına dikkat edilmelidir. Peki, Tatlı şerbeti nasıl yapılır?
Şerbetin kıvamının çok akışkan ya da çok koyu olmaması da çok önemli. Tatlınıza çok akışkan bir şerbet dökerseniz şerbeti hemen içine çekip hamurlaşabilir. Çok koyu olan şerbeti ise tatlı içine çekmeyebilir. Bunun için kaynamaya başlayan şerbetin altını kısıp bir süre de böyle pişirerek koyulaşmasını sağlamalısınız.
Pratik bir kıvam testi yapmak isterseniz şerbetten bir kaşık alıp başparmağınızın tırnağına damlatabilirsiniz. Eğer şerbet tırnağınızdan akmıyor, damla halinde yerinde duruyorsa şerbetin kıvamı doğru demektir.
Tatlı şerbeti nasıl yapılır?
Malzemeler:
4 su bardağı su
5 su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu
Suyu ve şekeri tencereye alın. Altını açıp şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Fokurdamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Limon suyunu ekleyip iyice karıştırın. Bir müddet daha kaynatın. Şerbetiniz hazır!