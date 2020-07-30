Tatlı şerbeti nasıl olmalı?

Şerbetin kıvamının çok akışkan ya da çok koyu olmaması da çok önemli. Tatlınıza çok akışkan bir şerbet dökerseniz şerbeti hemen içine çekip hamurlaşabilir. Çok koyu olan şerbeti ise tatlı içine çekmeyebilir. Bunun için kaynamaya başlayan şerbetin altını kısıp bir süre de böyle pişirerek koyulaşmasını sağlamalısınız.

Pratik bir kıvam testi yapmak isterseniz şerbetten bir kaşık alıp başparmağınızın tırnağına damlatabilirsiniz. Eğer şerbet tırnağınızdan akmıyor, damla halinde yerinde duruyorsa şerbetin kıvamı doğru demektir.

Tatlı şerbeti nasıl yapılır?

Malzemeler:

4 su bardağı su

5 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Suyu ve şekeri tencereye alın. Altını açıp şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Fokurdamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Limon suyunu ekleyip iyice karıştırın. Bir müddet daha kaynatın. Şerbetiniz hazır!