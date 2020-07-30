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Tatlı şerbeti kaç dakikada kaynatılmalı?

Tatlı şerbeti kaç dakikada kaynatılmalı? sorusu bayramda şerbetli tatlı veya baklava yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Başta baklava olmak üzere, birçok tatlıya asıl lezzetini veren şey şerbettir. Peki, Tatlı şerbeti ne kadar süre kaynatılmalı?

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:30:00 -
Tatlı şerbeti kaç dakikada kaynatılmalı?

Şerbet yaparken su, şeker ve limon suyundan elde edilen şerbeti pişirirken ilk etapta şeker ve suyu tencereye alıp ocağın altını açmalı ve şeker eriyene kadar tencereyi karıştırmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde şerbetiniz çabuk şekerlenir.

Tatlı şerbeti ne kadar süre kaynatılmalı?

Malzemeler:

4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
Biraz limon

Tencere ocağa konulur.

Bir tepsi baklava için 4 bardak şeker ve 4 bardak su hazırlanır.

Oda sıcaklığındaki içme suyu ve şeker tencereye eklenir.

Bu karışım şeker eriyene kadar tahta bir kaşık yardımı ile karıştırılır.

Ocak orta ateşte açılır.

Şerbet kaynamaya başlayınca ocak kısılır ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 15–20 dakika kaynatılır.

Ocaktan almadan hemen önce 4-5 damla limon suyu eklenir.

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