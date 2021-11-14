Tatlı patates (kırmızı patates) nedir, nasıl pişirilir?

Bildiğimiz patatesle hiçbir alakası olmayan, tamamen farklı bir sebzedir. Tatlı patatesin yaprakları ve filizleri yenirken, patatesin yumruları dışındaki bölümleri yenmez ve de zehirlidir. Tatlı patatesin anavatanı Orta Amerika ile Güney Amerika'nın kuzey-batı bölümleridir.

Klasik patates gibi tatlı patatesin de içinde karbonhidrat bulunuyor ancak daha sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı kendisi. Ülkemizde de daha sıcak illerde üretimi yapılıyor.

Tatlı patates nasıl pişirilir?

Tatlı patatesi dilerseniz salatalarınızın içerisine koyabilirsiniz. Haşlayıp ya da fırınlayıp tüketebilirsiniz. Püresini yapabilir, patateslerinizin içerisine peynir, et gibi malzemeler koyup kumpir benzeri bir tarife dönüştürebilirsiniz. Hafif tatlı bir tadı olduğu için tartlarınızın içerisine koyabilir, püresini yapıp sütlü bir tatlınızla buluşturabilirsiniz. Ekmek harcından çörek içine her türlü hamur işi tarifinizin içerisinde tatlı patatesi kullanabilirsiniz. Tıpkı klasik patates gibi kızartmasını yapabilir ya da fırında pişirebilirsiniz.

Tatlı patates buharda pişirilince veya haşlanınca vitaminini kaybetmemektedir. Tatlı patatesin önerilen en lezzetli, besin değerlerini maksimize eden pişirme şekli patateslerin yaklaşık bir santim kalınlığında dilimlenerek buharda 7 dakika pişirildikten sonra tarçın, öğütülmüş muskat (hint cevizi) ve/veya karanfil ile tatlandırılmasıdır. Ayrıca buharda pişirilmiş veya haşlanmış tatlı patateslerin üzerine sonradan biraz zeytinyağı eklenerek yenmesi de önerilen bir tüketim şeklidir.

Tatlı patatesin faydaları

İçerisine A, C, B ve B6 vitaminlerini bulundurur. Çok önemli bir lif kaynağıdır.

Vitaminlerin yanında lif, fosfor, bakır, manganez ve potasyum bulundurur. Oldukça faydalıdır.

Klasik patatesten çok daha sağlıklı bir karbonhidrat kaynağıdır. Glisemik indeksi düşük olduğu için tok tutar.

Tok tutma özelliği sayesinde ani bastıran açlıkların önüne geçer, kilo vermenize yardımcı olur.

Beta karoten oranı yüksek olduğu için bağışıklık sisteminin güçlü olmasına destek olur.

Karaciğer yağlanması, kalp krizi riskini azaltır. Özellikle cilt ve prostat kanseri riskini de azaltmaya destek olur.

Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur, içerisinde lif olduğu için sindirim sisteminin düzenli çalışmasını da sağlar.