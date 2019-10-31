Birçok kişinin sorunu olan şeker krizleri, ilerleyen süreçlerde hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Peki ama şeker isteği neden oluşur? Tatlı krizini önlemek için ne yapılmalı? Tatlı krizi nasıl bastırılır? İşte detaylar...

Şeker isteği serotonin eksikliğinden kaynaklanır. Serotoninin yüzde 70'i ise bağırsaklarda üretilir. Bağırsaklarınızı düzene sokarak şekerden uzaklaşabilirsiniz. Bunun için; ev yapımı yoğurt, turşu ve tarhana gibi besinler tüketebilirsiniz. Her canınız tatlı istediğinde kendinizi dizginlemelisiniz.

Şekeri bırakmaya karar verdiğinizde aniden kesmek pek çok kişide fayda etmez. Bu yüzden faydalı şekerler tüketerek duruma yavaşça adapte olmaya çalışabilirsiniz. Örneğin, bitter çikolata tüketin.

Bitki çayları içmeye özen gösterin. Hangi çay olduğu farketmez, şekersiz olarak alışın ve tadına varın.

Kakule, tarçın, karanfil, muskat ve zencefil gibi farklı tatlara sahip keskin baharatları tüketerek duyularınızın açılmasına, algıladığınız tatların değişmesine olanak sağlayın.

Meyveyi sütle, bademle ve tarçın serperek tüketin.

Şekersiz sakız çiğneyin.

Sağlıklı tohumlar, kuruyemişler ve taze hindistan cevizi tüketmeye çalışın.

İlk zamanlar suyunuza tarçın ekleyin.

Sağlıklı ve düzenli beslenin. Tatlı yeme isteğiniz bastırdığında, herhangi bir olayı alışkanlık haline getirerek beyninizde ona yer verin. Örneğin, her tatlı isteğinde kuru kayısı yiyin ya da yürüyüşe çıkın. Bunu 40 gün direnerek gerçekleştirdiğiniz takdirde beyniniz sinyal vermeye başlayacaktır.