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Tatlı kırmızı biber salçası nasıl yapılır? Tatlı kırmızı biber salçası tarifi

Yaz mevsimiyle vedalaşmaya hazırlandığımız şu günlerde hanımlar en çok "Tatlı kırmızı biber salçası nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı aramaya başladı. Hem ucuz hem de tatlı kırmızı biberin en lezzetli olduğu şu günlerde tatlı kırmızı biber salçası hazırlamak tahmin ettiğinizden de kolay. Peki Tatlı kırmızı biber salçası nasıl yapılır? İşte, tatlı kırmızı biber salçası tarifi!

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:04
Tatlı kırmızı biber salçası nasıl yapılır? Tatlı kırmızı biber salçası tarifi

Yaz mevsimiyle vedalaşmaya hazırlandığımız şu günlerde hanımlar en çok "Tatlı kırmızı biber salçası nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı aramaya başladı. Hem ucuz hem de tatlı kırmızı biberin en lezzetli olduğu şu günlerde tatlı kırmızı biber salçası hazırlamak tahmin ettiğinizden de kolay. İşte, tatlı kırmızı biber salçası tarifi!

Tatlı kırmızı biber salçası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 3 kilo tatlı kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Zeytinyağı

Öncelikle biberleri güzelce yıkayarak işe başlayın.

Ardından tatlı kırmızı biberleri ortadan ikiye kesin.

Biberlerin saplarını ve tohumlarını temizleyin.

3 kilo tatlı kırmızı biberi derin bir tencerenin içerisine yerleştirin.

Biberlerin üzerine bir su bardağı su ilave edin.

Biberleri yaklaşık 40-45 dakika kaynatın.

Tatlı kırmızı biberler iyice yumuşayınca ocağın altını kapatın.

Biberleri bir süzgece alın ve yaklaşık 1 saat süzülmesini bekleyin.

1 saatin sonunda zarları belli olan biberleri soyun.

Sonrasında ise tüm biberleri mutfak robotundan geçirin.

Rondodan geçirdiğiniz biberleri tencereye alın ve üzerine tuz serpin.

Salçayı yaklaşık 35-40 dakika orta ateşte pişirin.

Bu arada salçayı sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Karıştırmayı ihmal ederseniz salçanın dibi tutabilir.

Ocağın altını kapatmadan bu kez blendarla bir kez daha salçayı çekin.

Salça kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Salça sıcakken kavanozlara boşaltın.

Salça ılınınca kavanozlara zeytinyağı ilave edin ve kapaklarını kapatın.

Soğuyan salçayı buzdolabında muhafaza edin.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:04
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