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Tatlandırıcılar kansere yol açıyor!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, tatlandırıcıların kansere yol açmasına kadar ciddi sağlık sorunları olabileceğine değindi.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:42
Tatlandırıcılar kansere yol açıyor!

Sağlıklı bir şey yaptığını düşünerek, şekeri hayatlarından çıkarıp onun yerine kimyasal bir zehir içeren tatlandırıcıları bulabilirsiniz. Sakın! Bir zehir yerine başka bir zehir koymayın! Nedenini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım korkutucu gerçekleri öğrendiğinizde bu zehirlerden uzak durursunuz.

Karşımıza birçok farklı marka, birçok farklı isimle çıkan bu tatlandırıcıların arkasında aspartam adlı kimyasal bir madde vardır. 1965 yılında ülsere karşı bir ilaç geliştirmek için çalışan bir kimyager tarafından tesadüfen bulunan bu kimyasal bileşimin yiyecek endüstrisinde kullanılması 1981 yılına rastlar. Aslında ilk onay 1974 yılında alınmış olsa da, bir grup bilim insanının bu kimyasal bileşimin zararları konusundaki tepkileri yüzünde, süreç askıya alındı. Maalesef iznin dondurulmasından yedi sene sonra aspartam yiyeceklerin, iki sene sonra da gazlı içeceklerin içinde kullanılmaya başlandı. Zehri yiyeceklerin içine sokmak için gerekli izinler alınmıştı!

Üstünde şekersiz yazan ama yine de tatlı olan her şeyin içinde karşımıza çıkan bu kimyasal zehir kısa vadede mide bulantısı, baş dönmesi, unutkanlık, halsizlik, çarpıntı, eklem ağrıları gibi semptomlara yol açıyor. Bu zehirle ilişkilendirilen hastalıklar çok daha korkutucu: Beyin tümörleri, epilepsi, kronik halsizlik sendromu, diyabet, MS, Alzheimer, Parkinson hastalığı ve lenf bezi kanserleri.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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