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Sağlık Tatırlatma dozu uygulaması başladı
Sağlık

Tatırlatma dozu uygulaması başladı

İki doz BioNTech aşısı olanlara ve üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekilere yönelik hatırlatma dozu uygulamasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 12:40:00 -
Tatırlatma dozu uygulaması başladı

Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde hatırlatma dozu aşılarını yaptırdı.

Hatırlatma dozunu yaptıran 74 yaşındaki Mahir Gürsoy, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, "Aşı, son derece önemli bir mesele. Böyle bir imkan varken mutlaka bundan faydalanın." ifadesini kullandı.

Kronik rahatsızlığı bulunan Ceren Eda Can da BioNTech aşısını ilk yaptıranlardan biri olduğunu belirterek, beklediği üçüncü dozun kendisi için tanımlanmasıyla hatırlatma aşısını yaptırdığını söyledi.

Can, toplumsal bağışıklığın sağlanması için herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

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