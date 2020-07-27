Tatilin yeni rotası Karadeniz

Akit Ekonomi

Yerli turistler, Ağustos ayında en kapsamlı Karadeniz turlarına katılmak için araştırmalar yapıyor. Kurban Bayramından sonra tatillerini Karadeniz’in serinliğinde, yaylalarda geçirmeyi tercih eden turistlerin ilgilerini en çok çeken iller Trabzon, Rize ile Artvin. Sümela Manastırı, Ayder Yaylası ile Uzungöl ise en çok merak edilen yerler. Ayancık, Ayvacık, Ünye, Tirebolu ve Görele de uğrak noktalardan.

Fiyatlar uygun

Karadeniz turları otobüslü ve uçaklı olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. Otobüslü turların fiyatları bin 50 liradan başlıyor. 3, 4 ve 5 ve 8 geceli konaklama seçenekleri yer alıyor.

Uçaklı turlarda ise 3, 4 ve 5 ve 6 geceli otel konaklama tercihleri öne çıkıyor. THY veya Pegasus’un kullanıldığı uçaklı paketler bin 550 liradan satışa sunuluyor.

Uçaklı Karadeniz turlarıyla hem Batum ile Tiflis‘i hem de Kars, Doğubayazıt ve Van‘ı gezip görmek mümkün.

Sosyal mesafe korunuyor

Kültür turlarında pandemiye karşı gerekli tedbirler alınıyor. Sosyal mesafe kurallarına riayet ediliyor. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koyduğu seyahat kriterlerine uyuluyor. Turlarda kontenjanlar az tutuluyor. Maske kullanımı, araç dezenfeksiyonu, otel ve gidilen mekânlardaki hijyen koşulları gibi hususlara son derece önem veriliyor.