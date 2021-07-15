Tatile geldi, Müslüman oldu! Hidayete böyle erdi

Kapadokya'ya tatil için gelen Hollanda vatandaşı Huberdına Aleida Donna Risa, Nevşehir'de yaşayan Güner Güven ile arkadaş oldu. Bir süre sonra Risa ve Güven, evlenme kararı aldı. Huberdına Aleida Donna Risa, Güven ve ailesinin yaşamından etkilenip Müslüman olmaya kararı verdi.

"İslamiyet'i isteyerek seçtim"

Tiyatro Yönetmeni Risa için Nevşehir İl Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Risa’ya İslamiyet hakkında bilgi verdi. Altunkaya, tören sonunda Donna Risa’ya ihtida belgelerini takdim ederek yabancı dilde Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet’i anlatan çeşitli kitaplar hediye etti. İslam dininden çok etkilendiği için Müslüman olmayı seçtiğini belirten Risa, “Nevşehir’de tanıştığım ve evlenmeye karar verdiğim Güner Güven ve ailesinden İslam dinini öğrendim. 1 yıldan beri de araştırıyordum. İslamiyet’i isteyerek seçtim ve çok mutluyum” dedi.