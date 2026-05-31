Tatilciye saldıran kargalar otele kadar kovaladı!

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana gelen ilginç olayda, tatil için Antalya’ya geldiği öğrenilen bir vatandaş yolda yürürken bir anda kargaların saldırısına uğradı. 2 karganın üzerine doğru dalış yapması ve vatandaşın kargalardan korunmak isterken yaşadığı zor anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kargalardan kaçmak için her türlü yolu deneyen şahsın çabaları sonuçsuz kaldı. Vatandaşın kargalar tarafından saldırıya uğradığı o anlara kayda alan vatandaş ise yaşananları "Onlar dövecek seni, kafaya koymuşlar" diyerek olayı anlattı. Kargaların saldırısına uğrayan şahıs ise "Saldırıyorlar durmadan, otele kadar nasıl gideceğim" diyerek çaresizliğini dile getirdi.