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Aktüel

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı trafik oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:14:00 -
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşlar, dönüşe geçti.

İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.

Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Dönüş yolculuğu bayramın sonu günü akşama kadar devam edecek

Ekipler, dönüş yolculuğunun bayramın sonu günü akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.

 

 

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