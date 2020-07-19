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Tatilciler yollarda! İstanbul'a dönüyorlar

Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 22:39:00 -
Tatilciler yollarda! İstanbul'a dönüyorlar

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere çevre illerden tatilci vatandaşlar, hafta sonu Trakya bölgesine akın ediyor. Tekirdağ ve güzergahındaki illere gelen vatandaşlar hafta sonu tatilini buradaki tatil beldelerinde geçirdikten sonra Pazar günü akşam saatlerinde dönüş yoluna geçti.

Hafta sonu tatilcilerinin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte Keşan, Malkara ve Çorlu’dan İstanbul yönündeki karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Tekirdağ’dan İstanbul yönüne trafikte yer yer araç kuyrukları oluşurken İstanbul’dan Tekirdağ yönüne gelen karayolu ise bomboş kaldı.

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