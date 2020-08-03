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Tatilciler dönmeye başladı! TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı'nın 3. gününde İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM otoyolunda oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde de sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 00:57:00 -

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenler, bayramın 3. gününde dönüş yoluna geçti. Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar ise gece ilerleyen saatlere rağmen Kocaeli TEM otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafiğin durma noktasına geldiği TEM otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde gece saatlerine rağmen tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.

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