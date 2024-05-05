Tatilciler bunu hiç düşündü mü acaba? 10-15 günü mutlu geçirmek için, yılın geri kalan 350 gününü nasıl mutsuz geçiriyoruz?
Haşmet Babaoğlu, herkesin yolunu gözlediği tatil günleriyle alakalı dikkat çeken bir yazıya imza attı. İnsanların, 10-15 günü mutlu geçirmek için yılın geri kalan 350 gününü mutsuz geçirmeyi göze alabildiğini ifade eden Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
Haşmet Babaoğlu, herkesin yolunu gözlediği tatil günleriyle alakalı dikkat çeken bir yazıya imza attı. İnsanların, 10-15 günü mutlu geçirmek için yılın geri kalan 350 gününü mutsuz geçirmeyi göze alabildiğini ifade eden Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
“Mevsim geldi; herkes tatil günlerini iple çekiyor.
Nasıl mı?
Mesai saatlerini zehir ederek...
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10 gün, 15 gün mutlu olacağım diye mutsuz geçmesi göze alınmış 350 gün...
Tatil...
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