Tatilciler bayramda Kapadokya’ya akın etti

Bayram tatilini dinlenmek için fırsata çevirerek Kapadokya’ya gelen yerli turistler, bölgedeki insan ve araç hareketliliğini üst noktaya taşıdı.

Kilometrelerce kuyruk

Yoğunluk nedeniyle özellikle Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Ortahisar, Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki turizm merkezleri çevresinde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkıyor. Kilometrelerce uzanan araç kuyrukları dolayısıyla trafik sıkışıklığının yaşandığı Kapadokya’da tatilciler, peribacalarıyla kaplı vadilerin yanı sıra müze ve ören yerlerini ziyaret ediyor. Otel ve misafirhanelerde yatak kapasitesi yaklaşık 50 bin olan Kapadokya’da, tüm konaklama tesislerindeki doluluğun yanı sıra günübirlik ziyaretçilerle turizm merkezlerinde de tam doluluk yaşanıyor. Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, turizm sezonunun bayram tatili ile başladığını belirterek, bölgeye gösterilen ilgiden turizmcilerin memnun olduğunu kaydetti.

9 günlük bayram tatilinde görülen yoğunluğun hareketli sezonun habercisi olduğunu dile getiren Onur, şöyle konuştu: “Kapadokya, insanların dinlenmek, gezip görmek, tanımak için gelebileceği tarih ve doğanın buluştuğu önemli bir yer. Hem çevre illerden günübirlik ziyaretçilerimiz hem de farklı şehirlerden tatil için konaklamalı olarak bölgeye gelenler çok fazla. Trafiğin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bayram tatili turizme olumlu yansıdı. Turizm sezonunun da yoğun geçeceğini düşünüyoruz.”