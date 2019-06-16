Tatil sabahı için çocuklarınızın yüzünü güldürecek bir tarif: Kat kat fıstıklı krep

Karneler alındı ve yaz tatili başladı. Hal böyle olunca yavrularınızla daha geniş vakit geçirme imkanı bulabilirsiniz. Günün en önemli öğünü malumunuz kahvaltı. Çocuklar güne anne tarifleriyle başlayarak hem mutlu olurlar hem de karınları doyar. İşte tüm ailenin keyifle yiyeceği kat kat krep tarifi:

Malzemeler:

Krep için;

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı kadar tuz

1,5 su bardağı ayran

1 adet yumurta

Çeyrek su bardağı fıstık ezmesi

2 yemek kaşığı eritilmiş margarin

Şurubu için;

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

2 yemek kaşığı bal ya da çeyrek su bardağı akçağaç şurubu

Süslemek için;

Krem şanti

Çikolata parçaları

Kavrulmuş yer fıstığı

Derin bir kasede un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Başka bir kasede ayran, yumurta, fıstık ezmesi ve eritilmiş margarini güzelce karıştırın.

Ardından tüm malzemeler birleştirilir.

Bu aşamada sıvı malzemeler, katı karışıma yavaşça ilave edilmeli. Kreplerin daha lezzetli olması için topaklanma olmamalı.

Hazırladığınız krep hamurunu yağsız tavada pişirin. Ölçü olarak küçük boy bir kepçe kullanabilirsiniz.

Bal ve fıstık ezmesini güzelce karıştırıp, şurubu hazırlayın.

5 katlı dev bir krep hazırlayabilirsiniz.

Her katın arasına mutlaka şuruptan sürün.

Son kata ise krem şanti, çikolata, fıstık ve şurupla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.