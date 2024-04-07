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Yaşam Tatil için evlerine dönen aile büyük şok yaşadı!
Yaşam

Tatil için evlerine dönen aile büyük şok yaşadı!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 14:35:00 -

Bayram tatili için yayla evlerine çıkan aile, gördükleri karşısında şoke oldular.

Rize’de bayram tatili için yayladaki evlerine çıkan vatandaşlar, ayıların verdiği zararla karşılaştılar.

Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylasında kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan ayılar yayla evlerine girdi. Girdikleri evlere büyük zarar veren ayılar kapıları kırarak içeride bulunan bütün eşyaları parçaladı. Bayram tatili için yaylada bulunan evlerine gelen Şanver Balcı, Vahit Balcı, Arif Yıldız ve Hüsnü Şimşek karşılaştıkları manzara ile şoke oldular. Evleri zarar gören vatandaşlar cep telefonları ile evlerinde meydana gelen zararı kaydetti.

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