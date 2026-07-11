  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Değişimin ayak sesleri: İman varsa imkân da var izzette! İsrail Suriye işgalini genişletiyor! Marmara'da deprem kümesi oluştu! Önümüzdeki 1 haftaya dikkat! 11 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 11 Temmuz 1593: Bayramzade Zekeriya Efendi'nin vefatı (Osmanlı Şeyhülislâmı) Kurgu trafik kazalarıyla vurgun! Sigorta şirketlerini dolandırdılar Trump'tan suikast açıklaması! Görülmemiş şekilde bombalayın talimatı İran'da güç mücadelesi iddiası! ABD, Hürmüz Boğazı için taahhüd istiyor 15 Temmuz’da bazı toplu taşıma hatları ücretsiz olacak Bağlı olduğu cihazı tamir edebilen çıkmadı! Demir akciğere bağlı son hasta hayata veda etti
Gündem Tatil faciaya döndü! Sürat teknesi alabora oldu: 15 Hintli turist öldü
Gündem

Tatil faciaya döndü! Sürat teknesi alabora oldu: 15 Hintli turist öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tatil faciaya döndü! Sürat teknesi alabora oldu: 15 Hintli turist öldü

Vietnam'ın güneyindeki Phu Quoc Adası açıklarında bir sürat teknesinin alabora olması sonucu 15 Hint turist yaşamını yitirdi.

Vietnam'da An Thoi Limanı'na gitmek üzere Hon May Rut Ngoai adasından ayrılan ve 32 Hint turist ile 4 mürettebat üyesinin bulunduğu sürat teknesi, Phu Quoc adası yakınlarında alabora oldu. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada 15 turist hayatını kaybederken, 21 kişi kurtarıldı. Hindistan'ın Hanoi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kazanının nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Tayland Körfezi'nde yer alan Phu Quoc, Vietnam'ın en bilinen plaj destinasyonlarından biri. Hon May Rut Adası ise Phu Quoc'un yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer alıyor. Her iki nokta da beyaz kumlu plajları ve berrak yeşil suları ile her yıl milyonlarca turist çekiyor.

Şanlıurfa'da tır kazası: Yol yağ deryasına döndü
Şanlıurfa'da tır kazası: Yol yağ deryasına döndü

Yerel

Şanlıurfa'da tır kazası: Yol yağ deryasına döndü

Ölümden son anda kurtarıldı ama onun derdi çok başkaydı: Götür ağabey, rezil olduk!
Ölümden son anda kurtarıldı ama onun derdi çok başkaydı: Götür ağabey, rezil olduk!

Gündem

Ölümden son anda kurtarıldı ama onun derdi çok başkaydı: Götür ağabey, rezil olduk!

Dikkat! Sıcakta yoğun aktivite ölüm riskini artırıyor
Dikkat! Sıcakta yoğun aktivite ölüm riskini artırıyor

Sağlık

Dikkat! Sıcakta yoğun aktivite ölüm riskini artırıyor

Bursa’da aileler arası meydan savaşının kazananı yok
Bursa’da aileler arası meydan savaşının kazananı yok

Yerel

Bursa’da aileler arası meydan savaşının kazananı yok

Amasya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Amasya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Yerel

Amasya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23