Tatil dönüşü vâkâ artış sayılarına dikkat!

Delta varyantının baskın hale geldiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya Akit’e yaptığı açıklamada, “Daha az ölümcül olmakla birlikte, çok daha bulaşıcı ve testten kaçıyor. Testinizin negatif gelmesi enfekte olmadığınızı göstermez. Özellikle bayram tatilinde 1,5 yıldır sevdikleriyle yasaklar nedeniyle görüşmeyen vatandaşlarımız hasret gidermek için ilk kez bu bayramda biraraya geldiler. Delta varyantının çok çabuk bulaştığını biliyoruz ve halkımızın da bu bilinçle davranmalarını istiyoruz. Testinizin negatif olması enfekte olmadığınızı göstermez. Herkes kendini potansiyel enfekte ve başkasını hasta edecekmiş gibi düşünerek davranmalı” uyarısında bulundu.

1 Temmuz tam normalleşme döneminin başlamasından sonra özellikle aşılama oranlarının çok düşük olduğu doğu ve güneydoğu illerinde vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan da, “Ne yazık ki geçen sene Haziran ayında yaşadığımız tablo ile bir kez daha karşı karşıya geldik. Özellikle delta varyantının da artmasıyla 10 milyon insan tatil bölgelerine gitti. Bu bölgelerde de delta varyantının etkili olduğu görülüyor ve çok hızlı bulaşıyor. Aşısız olanların da mutlaka aşı yaptırması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

