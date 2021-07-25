  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Unutulduğuna dikkat çekti! Bakan Koca'dan önemli çağrı

CHP'li belediyede lağım patladı!

Denizbank Genel Müdürü'nden CHP'li Başarır'a çok sert tepki!

ABD'de PCR testi iptal edildi! Vaka sayıları artık hükümsüz mü? Dilipak: Pandemi oyunu bitti

THY duyurdu: Yarın rekor kırılacak

'Hizmetin karşılığını versin' sözleri ile ABD ajanı gerçeği ifşa etti

Yok böyle algı operasyonu! 'Erdoğan'ın torunlarını Mossad ajanları eğitiyor' dedikleri videonun altından bakın ne çıktı

Başörtüsü mücadelecisi olmakla övünen HDP'li Hüda Kaya! Erdoğan'ın 'Allah'tan gelen bir felaket' sözlerini hedef aldı

Koronavirüste kritik gelişme! Bir tane daha tespit edildi

Fatih Altaylı'ya tek kelime edemeyen Sevilay Yılman: Gazetecilik cenazesi kaldırılması gereken bir meslek
Tatil dönüşü vâkâ artış sayılarına dikkat!
Altın ve doları etkilenebilir! ABD'den kritik bir açıklama geldi
Leo Süren Halepli hayatını kaybetti
Macron'dan İsrail'e 'Pegasus' için dikkat çeken istek
Gündem Tatil dönüşü vâkâ artış sayılarına dikkat!
Gündem

Tatil dönüşü vâkâ artış sayılarına dikkat!

Uzun bir tatili memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçiren milyonlarca vatandaşın yaşadıkları illere geri dönüşleri başlarken uzmanlar koronavirüs vakalarındaki artışı işaret ederek vakaların 50 binlere ulaşmaması için çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 10:03:00 -
Tatil dönüşü vâkâ artış sayılarına dikkat!

Delta varyantının baskın hale geldiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya Akit’e yaptığı açıklamada, “Daha az ölümcül olmakla birlikte, çok daha bulaşıcı ve testten kaçıyor. Testinizin negatif gelmesi enfekte olmadığınızı göstermez. Özellikle bayram tatilinde 1,5 yıldır sevdikleriyle yasaklar nedeniyle görüşmeyen vatandaşlarımız hasret gidermek için ilk kez bu bayramda biraraya geldiler. Delta varyantının çok çabuk bulaştığını biliyoruz ve halkımızın da bu bilinçle davranmalarını istiyoruz. Testinizin negatif olması enfekte olmadığınızı göstermez. Herkes kendini potansiyel enfekte ve başkasını hasta edecekmiş gibi düşünerek davranmalı” uyarısında bulundu.

1 Temmuz tam normalleşme döneminin başlamasından sonra özellikle aşılama oranlarının çok düşük olduğu doğu ve güneydoğu illerinde vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan da, “Ne yazık ki geçen sene Haziran ayında yaşadığımız tablo ile bir kez daha karşı karşıya geldik. Özellikle delta varyantının da artmasıyla 10 milyon insan tatil bölgelerine gitti. Bu bölgelerde de delta varyantının etkili olduğu görülüyor ve çok hızlı bulaşıyor. Aşısız olanların da mutlaka aşı yaptırması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay