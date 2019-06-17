Tatil devre mülk nasıl yapılır Devre mülk nasıl alınır

Devre tatil sözleşmeleri en az üç yıl süreyle yapılan ve tüketiciye devre tatil olarak kullanacağı tesisin kullanım hakkının devrini içeren bir nüshasını tüketiciye verilmesi zorunlu olan bir sözleşme tipidir. Sözleşme imzalandığı andan itibaren 10 gün içinde cayma hakkı vardır. Teslim süresi ve ön ödemeli (maketten) satışlarda dikkat edilmesi gerekenler neler? Devremülklerde, arsa üzerinde kat irtifakı tesis edilmeden ve yapı ruhsatı alınmadan ön ödemeli devremülk sözleşmesi yapılamaz. Maketten satış devir ve teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 36 ayı geçemez.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, devremülk satışı yapan bazı kötü niyetli firmaların, boş araziler, süslü reklamlar ve broşürlerle tüketiciyi mağdur edebildiğini belirterek, alıcıların cayma hakkını kullanmak istediğinde taleplerinin reddedildiğini, tüketicinin parasını geri alabilmek için uzun bir hukuki sürece girdiğini söyledi. Koçal, devremülklerde fahiş fiyatlara ulaşan aidatların da tüketicileri yıldırdığını belirterek, devre mülkü kullananlardan 15 gün için aylık aidat istenebildiğini, işletmenin bu sayede yılda bir devremülk için 24 defa aidat alabildiğini, bu yollarla haksız kazanç elde edilebildiğini aktardı. Koçal, inşaat halindeki devremülke aidat verilemeyeceğini ifade etti.

Devremülk satışı nasıl yapılır?

Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ecem Gedikkaya da devremülk sözleşmesinin tapuda resmi şekilde yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, “Devremülk hakkı, satış vaadi şeklinde yapılıyorsa mutlaka noterde düzenleme şeklinde gerçekleştirilmeli. Aksi halde, satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında yapılan devremülk sözleşmesi geçersizdir” diye konuştu.

Ecem Gedikkaya, tüketicinin tesisi görmeden ve gezerek incelemeden imzaladığı sözleşmenin ‘tecrübe ve muayene koşulu’ sağlanıncaya kadar askıda kalacağını belirterek, “14 gün içerisinde cayma hakkı kullanılmamış olsa bile devremülke konu yer, tüketici tarafından görülmemiş ise tüketicinin tesisi gördükten sonra makul süre içerisinde cayma hakkı vardır. Çoğunlukla sözleşmenin imzalandığı yerin devremülke konu tesis olduğu şeklinde hüküm konulmaktadır. Tüketiciler bu hususa dikkat etmeli” diye konuştu.

Teslim süresi ve ön ödemeli (maketten) satışlarda dikkat edilmesi gerekenler neler?

● Devremülklerde, arsa üzerinde kat irtifakı tesis edilmeden ve yapı ruhsatı alınmadan ön ödemeli devremülk sözleşmesi yapılamaz.

● Maketten satış devir ve teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 36 ayı geçemez.

● Tüketici, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma, noter aracılığıyla yapılır.

● Bağlı kredi sözleşmesinin var olduğu durumlarda cayma bildiriminin kredi kuruluşuna yönlendirilmesi halinde sözleşme herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

● Maketten satışta teslim tarihine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı var. Sözleşme imzalanmadan en az bir gün önce tüketiciye ön bilgilendirme yapılması zorunlu.

● Sözleşmede belirlenen dönemlerde sauna ve havuz gibi alanların kapalı, başka kişiye kiralanmış veya inşaat halinde olduğunun söylenmesi halinde tüketici, maddi ve manevi tazminat talep edebilir.

● Senetler, sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu duruma aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.