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Tatbikata katılan savaş gemileri ziyarete açıldı

Türkiye'nin üç denizde aynı anda yaptığı "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan Donanma Komutanlığına bağlı iki askeri gemi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:22
Tatbikata katılan savaş gemileri ziyarete açıldı

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen tatbikata katıldıktan sonra İskenderun Deniz Üs Komutanlığı Limanı'na demirleyen "TCG Gaziantep" ve "TCG Karataş"ı görmek isteyen vatandaşlara askerler eşlik etti.

Komutanlık önüne gelen, aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu grup, İlçe Emniyet Müdürlüğünce tahsis edilen midibüslerle limana getirildi.

Ziyarete açılan gemilere, şehit ve gazi aileleri de ilgi gösterdi. Vatandaşlar, gruplar halinde gemileri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

'Herkesin görmesini tavsiye ediyorum'

Vatandaşlardan Zahide Şahbaz, yaptığı açıklamada, çocukları için güzel bir gezi olduğunu belirterek, "Askerler bizleri çok güzel karşıladı. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Personel, gemiler hakkında çocuklarımıza detaylı bilgi verdi." diye konuştu.

Öğrencilerden 12 yaşındaki Muhammed Emin Bakır da ilk kez savaş gemisi gördüğünü ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:22
  1. Gaziantep
  2. Mavi Vatan Tatbikatı

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