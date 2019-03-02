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Tatbikat sonrası Güney Kıbrıs'tan geri adım: Doğalgaz için Türkiye ile çatışmayacağız

Exxon Mobil'in Kıbrıs Adası'nın 10. parselinde doğalgaz bulmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, "Türkiye ile açık bir çatışmaya girmeyeceğiz" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:38
Tatbikat sonrası Güney Kıbrıs'tan geri adım: Doğalgaz için Türkiye ile çatışmayacağız

Geçtiğimiz günlerde Exxon Mobil şirketi, Türkiye'nin de hak iddia ettiği 10. parsel bölgesinde 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir doğalgaz rezervi bulunduğunu bildirdi.

Rumlar geri adım attı

Türkiye'nin tepki gösterdiği bu keşfin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, adeta geri vites yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, konuyla ilgili; "Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız." dedi. Hristodoulodis, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgedeki olayların, Türkiye tarafından Kıbrıs sorunununa çözüm getirebilecek gelişmeler şeklinde yorumlanacağını umuyoruz. Bu da demektir ki, Türkiye de bu gelişmelerden bölgesel iş birliği ya da AB ile iş birliği şeklinde fayda sağlayabilir."

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:38
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YORUM YAZ

  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 30 dk önce
    Bence Türkiyeyi ortak etmeye degil ortakliga razi etmeye ugrasacaklar,siyaset bu,Türkiye tek basina aramali.
  • YorumcuYorumcu48 dk önce
    Tüh kıbrısı alacaktık halbuki...bu iyi olmadı

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