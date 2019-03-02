Tatbikat sonrası Güney Kıbrıs'tan geri adım: Doğalgaz için Türkiye ile çatışmayacağız

Geçtiğimiz günlerde Exxon Mobil şirketi, Türkiye'nin de hak iddia ettiği 10. parsel bölgesinde 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir doğalgaz rezervi bulunduğunu bildirdi.

Rumlar geri adım attı

Türkiye'nin tepki gösterdiği bu keşfin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, adeta geri vites yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, konuyla ilgili; "Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız." dedi. Hristodoulodis, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgedeki olayların, Türkiye tarafından Kıbrıs sorunununa çözüm getirebilecek gelişmeler şeklinde yorumlanacağını umuyoruz. Bu da demektir ki, Türkiye de bu gelişmelerden bölgesel iş birliği ya da AB ile iş birliği şeklinde fayda sağlayabilir."