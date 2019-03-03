0553 313 94 23

Tatbikat korkuttu Rumlar çark etti

Türkiye’nin dev tatbikatı sonrası Yunan eski Bakan Kocias, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz için, “Türkiye’nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız.Yoksa büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz” dedi. Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı da “Türkiye ile işbirliğine gidebiliriz. Türkiye ile çatışmaya girmeyiz” diye konuştu.

03 Mart 2019 Pazar 13:05
Tatbikat korkuttu Rumlar çark etti

 Tahsin Han 

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de 103 geminin katılımıyla eşzamanlı tatbikat yapan Türkiye’nin hamlesi Rumları çok korkutmuş... Geçmişte birçok kez Türkiye’yi tehdit eden eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki gelişmelere ilişkin, bu kez olumlu ve yapıcı konuştu. Kocias, bu yıl 4.’sü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu’nda Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler konusunda, “ABD’nin Türk-Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini isterim ama bu imkansız. Amerika ve diğer güçler bölgede istikrar istiyor” diyerek Türkiye ile çatışmadan uzak durmaları gerektiğinin altını çizdi.

Her şeyi biz alırsak, kötü olur

Kocias, Kıbrıs açıklarında Rum kesiminin doğalgaz arama çalışmalarına ve son gelişmelere ilişkin de oradaki aramaların devam etmesinin ve doğalgazın Avrupa’ya transferinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Yunan bakan, Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin ise, “Türkiye’nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Bu, adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize alırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu yüzden Türkiye’yi dahil etmeliyiz” diye konuştu.

Rumlardan geri vites

Yunan eski bakanın sözleri sonrası bir geri vites de Güney Kıbrıs Rum yönetiminden geldi. Daha önce ABD ve batılı güçlere güvenerek Türkiye’ye tehdit savuran Rumlar, süt dökmüş kediye döndü. Büyük ses getiren “Mavi Vatan 2019 Tatbikatı” sonrası söylemler değişti.  

Geçtiğimiz günlerde Exxon Mobil şirketi, Türkiye’nin de hak iddia ettiği 10. parsel bölgesinde 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir doğalgaz rezervi bulunduğunu bildirdi.

Türkiye’nin tepki gösterdiği bu keşfin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, adeta geri vites yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, konuyla ilgili; “Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız” ifadesini kullandı.

Hristodoulodis, sözlerine şöyle devam etti: “Bölgedeki olayların, Türkiye tarafından Kıbrıs sorunununa çözüm getirebilecek gelişmeler şeklinde yorumlanacağını umuyoruz. Bu da demektir ki, Türkiye de bu gelişmelerden bölgesel iş birliği ya da AB ile iş birliği şeklinde fayda sağlayabilir.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:05
  1. Mavi Vatan 2019 Tatbikatı
  2. Karadeniz
  3. Ege Denizi
  4. Akdeniz
  5. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias
  6. Doğu Akdeniz
  7. Delfi Ekonomik Forumu
  8. Kıbrıs
  9. Rum kesimi
  10. Güney Kıbrıs Rum yönetimi
  11. Exxon Mobil
  12. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis
  13. Hristodoulodis
  14. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir."
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara tam..
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    3. Kayserispor Mensah’ı kaybetti
    4. Kayserispor Chery’e jest yaptı
    5. Uluslararası Sürdürülebilir Barış ve..
    6. AK Parti'den anket açıklaması!
    7. Bayburt'ta yolcu otobüsü faciası! Çok..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Kadınlara özel hediye
    10. Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı
    11. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 -..
    12. Bozüyük’te geleneksel sabah namazı..
    13. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    14. Sit alanında kaçak kazı yapan..
    15. Bakanlık rakamları açıkladı! Araç..
    16. Elazığ’da ev yangını
    17. İhbarı alan Sahil Güvenlik 44 kişiyi..
    18. Karalar: "Bütün Türkiye Adana gibi..
    19. Kadın futbolcular vefat eden kadın..
    20. Hafif ticari araç D-100'de otobüs..
    21. Antalya'da 82 kilo 250 gram esrar ele..
    22. Taksiden 14 mülteci çıktı
    23. Rekabet ettiği kuzenlerini pompalı ile..
    24. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden..
    25. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    26. Rayların üstünde müzik dinlerken..
    27. Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları..
    28. Başkan Bakıcı’dan Yeşilay Haftası..
    29. Aydın’da kaza: 2’si ağır, 4 yaralı
    30. Müzik dinlerken trenin geldiğini..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var