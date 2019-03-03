Tatbikat korkuttu Rumlar çark etti

Tahsin Han

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de 103 geminin katılımıyla eşzamanlı tatbikat yapan Türkiye’nin hamlesi Rumları çok korkutmuş... Geçmişte birçok kez Türkiye’yi tehdit eden eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki gelişmelere ilişkin, bu kez olumlu ve yapıcı konuştu. Kocias, bu yıl 4.’sü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu’nda Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler konusunda, “ABD’nin Türk-Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini isterim ama bu imkansız. Amerika ve diğer güçler bölgede istikrar istiyor” diyerek Türkiye ile çatışmadan uzak durmaları gerektiğinin altını çizdi.

Her şeyi biz alırsak, kötü olur

Kocias, Kıbrıs açıklarında Rum kesiminin doğalgaz arama çalışmalarına ve son gelişmelere ilişkin de oradaki aramaların devam etmesinin ve doğalgazın Avrupa’ya transferinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Yunan bakan, Türkiye’nin bölgedeki rolüne ilişkin ise, “Türkiye’nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Bu, adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize alırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu yüzden Türkiye’yi dahil etmeliyiz” diye konuştu.

Rumlardan geri vites

Yunan eski bakanın sözleri sonrası bir geri vites de Güney Kıbrıs Rum yönetiminden geldi. Daha önce ABD ve batılı güçlere güvenerek Türkiye’ye tehdit savuran Rumlar, süt dökmüş kediye döndü. Büyük ses getiren “Mavi Vatan 2019 Tatbikatı” sonrası söylemler değişti.

Geçtiğimiz günlerde Exxon Mobil şirketi, Türkiye’nin de hak iddia ettiği 10. parsel bölgesinde 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir doğalgaz rezervi bulunduğunu bildirdi.

Türkiye’nin tepki gösterdiği bu keşfin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, adeta geri vites yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, konuyla ilgili; “Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız” ifadesini kullandı.

Hristodoulodis, sözlerine şöyle devam etti: “Bölgedeki olayların, Türkiye tarafından Kıbrıs sorunununa çözüm getirebilecek gelişmeler şeklinde yorumlanacağını umuyoruz. Bu da demektir ki, Türkiye de bu gelişmelerden bölgesel iş birliği ya da AB ile iş birliği şeklinde fayda sağlayabilir.”