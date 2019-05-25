Tatbikat dönüşü Barbaros Hayrettin Paşa'ya Çimariva selamı
Deniz Kurdu 2019 tatbikatından dönen TCG Bandırma, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç gemileri İstanbul'da Barbaros Hayreddin Paşa'nın bulunduğu Beşiktaş yakınlarından geçerken Çimariva selamına durdular.25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:48
Deniz Kurdu-2019 tatbikatına katılan 4 gemi Boğaz'dan geçti. Karadeniz'de gerçekleştirilen tatbikatın ardından üslerine dönüşe geçen TCG Bandırma, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç gemileri saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
İstanbul Boğazı'nı geçen savaş gemileri Barbaros Hayreddin Paşa'nın bulunduğu Beşiktaş yakınlarına geldiklerinde Çimariva selamına durdular.
Gemiler boğazdan geçerek Gölcük Donanma Komutanlığına gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.
Çimariva nedir?
Çimariva; personelin gemi boyunca düzenli bir şekilde selamlama için yanyana dizilmesidir. Personelin aynı hizada nizami olarak durabilmesi için fiziki olarak aynı yapıda seçilmesi ve aynı tip giyinmesi gerekmektedir.
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