Tatbikat başladı! Komşuyu korku sardı
Türkiye'nin üç denizde birden aynı anda Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatını başlatması Yunanistan'da endişelere neden oldu.27 Şubat 2019 Çarşamba 11:41
Cumhuriyet tarihinde, ilk defa anavatanı çevreleyen üç denizde, 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.
Tatbikat, Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri'ndeki gücünü, dosta düşmana gösteriyor.
Komşu Yunanistan da Türkiye'nin tatbikatını yakından takip ediyor.
Sembolik olarak anlamlı
Yunan medyasına göre bu tatbikat, Türkiye'nin Akdeniz'de enerji arama faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, sembolik olarak önemli bir anlam taşıyor.
Yerli ve milli silahlar
Türkiye'nin yerli ve milli iha ve sihaları, gemileri, helikopterleri Yunan medyasının ilgisini de çekti. Haberde, Türk donanmasının kendi mühimmat ve teçhizatlarını kullanmasına dikkat çekildi.
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