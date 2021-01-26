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Dünya Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor
Dünya

Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor

ABD 7 adet dev nakliye gemisi ile Dedeağaç Limanı’na silah yığacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 23:57:00 -
Tatbikat bahane: ABD, Türkiye sınırına devasa boyutta silah yığıyor

ABD 7 adet dev nakliye gemisi ile Dedeağaç Limanı’na silah yığacak.

NATO’nun Romanya’da gerçekleştireceği askeri tatbikatlarda kullanılacak olan silahlar, askeri araçlar ve helikopterle, ABD nakliye şirketine ait 7 adet gemi ile Dedeağaç Limanı’na getirilecek.

NATO’nun birçok Balkan ülkesinde ilkbahar aylarında gerçekleştireceği “Steadfast Defender 21” askeri tatbikatın hazırlıklarının yapılması için bugün Dedeağaç’ta önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Silahların tatbikat bölgelerine taşınmasına yönelik “POSEIDON TRIDENT 2021” operasyon şemsiyesinin lojistiği hakkında yapılan genişletilmiş brifing toplantısında operasyonel hazırlıkların nasıl yapılacağı masaya yatırıldı.

Toplantıya, ABD’nin Atina Büyükelçiliği’nde göreve yeni başlayan Deniz Kuvvetleri Ataşesi Komutan Christopher Lepore de hazır bulundu. Aynı zamanda toplantıya Dedeağaç ve Karadeniz’deki tüm önemli görevlerde rol alacak yetkililer de katıldı!

Tabii ki toplantıya ev sahibi konumunda olan Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail ve Liman Müdürlüğü İdari Danışmanı (CEO) Konstantinos Hacikonstantinu katıldı.

Bu bağlamda tüm ağırlığı geçmiş tatbikatlarda olduğu gibi yine Dedeağaç Limanı üstlenecek. Silahları taşıyacak olan 7 dev gemi Dedeağaç’a gelecek ve beraberinde getirdiği silahları limana indirecek.

2020 yılında Dedeağaç’ta yapılan bir önceki toplantıda alınan karar doğrultusunda, Dedeağaç Limanı’na getirilecek olan silah ve mühimmatın, demiryolu aracılığıyla tatbikat bölgelerine sevkiyatı kararlaştırılmıştı.

Ancak, malesef bu şu an mümkün olamayacak gibi görünüyor, çünkü 12 Ocak tarihinde Meriç (Evros) iline yağan sağanak yağmurlar sonrası meydana gelen sel felaketinde, Dedeağaç-Bulgaristan arasında Poros ve Anthia bölgelerinde tren yolunun zarar görmesi nedeniyle “B” planı devreye sokularak sevkiyatın karayolu ile yapılması üzerinde duruluyor.

NATO’nun, “Steadfast Defender 21” tatbikatı 20 Mayıs -22 Haziran tarihleri arasında Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’nın Türkiye sınırına yakın bölgede gerçekleştirilecek.

 

Kaynak: Birlik Gazetesi

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Yorumlar

Murat

Silah yigmakla savas kazanilmaz , yurek lazim savasmak icin.
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