Tatavin'de yeniden başlayan protestolar Tunus sokağının sükunetini tehdit ediyor

TUNUS (AA) - YUSRA VANNAS - Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin'de, 2017'de bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle düzenlenen ve yaklaşık 3 ay süren gösterilerin son günlerde yeniden başlaması ve söz verilmesine rağmen 3 yıldır yerine getirilmeyen talepleri yeniden dillendirmesi toplumu telaşlandırdı.

Tatavin'de 19 Haziran'da protestolara yeniden başlayan göstericiler, petrol şirketlerinin bölge halkından 1500 kişiye, Çevre ve Fidancılık Şirketinin de 500 kişiye istihdam sağlamasını ve ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar (yaklaşık 28 milyon dolar) bütçe ayrılmasını talep ediyor.

Tatavin ilinde çalışanlar, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi için 22 Haziran'da genel greve gitti.

- Bölgesel denge gerçekleşmedi

Tunus merkezli Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun başkanı Mesud er-Ramadani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devlet, elindeki imkanlardan daha fazla sorumluluk üstlenerek gençlerin bir kısmını fidancılık şirketleri diye adlandırılan yerlerde istihdam etme ve Tatavin'de kalkınma için yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırma taahhüdünde bulundu." dedi.

Ramadani, "Tatavinli gençler, illerinin, kendilerinin faydalanmadığı bir servete sahip olduğunu ve kendileriyle anlaşma imzalayan devletin anlaşmanın tüm maddelerini uygulamayarak kendileriyle alay ettiğini düşünüyor." diye konuştu.

Devrimin, bölgesel dengeyi sağlamak için yapıldığını ve bunun gerçekleşmediğini kaydeden Ramadani, Tunus'ta ülkenin dörtte birini teşkil eden Tatavin ilinin de aralarında olduğu mahrumiyet bölgelerinin bulunduğunu, iş insanlarının bu bölgelere yatırım yapmayarak diğer bölgelere yöneldiğini söyledi.

- Devletin imkanları

Siyasi analist Bulubabe Salim de göstericilerle imzalanan anlaşmada vadedilenlerin devletin imkanlarından daha büyük olduğunu belirtti.

Salim, hükümeti elini çabuk tutarak gösteriler başlamadan sorunu diyalog yoluyla çözmek için bir heyet göndermemekle suçladı.

Hükümetin Tatavin'deki olayları siyasi yollarla çözmek yerine güvenlik yönüyle çözmeye çalıştığını dile getiren Salim, hükümetin bu sosyal taleplere plansız ve telaşlı bir şekilde yaklaştığını aktardı.

Salim, "Sorun, hiçbir kalkınma programının olmaması veya belirli siyasetin uygulanmamasında. Fiili kararlar alınmıyor ve somut çözümler sunulmadan teorik kalıyor." diye konuştu.

Anlaşmada vadedilenlerin devletin imkanlarından daha büyük olduğunu kabullenen Salim, "Ancak, sorun bundan daha derin. Tatavin halkı, petrol şirketlerinin bölgelerinde yatırım yaptığını, petrol tankerlerinin gözlerinin önünden geçtiğini ve bunun kendilerine herhangi bir fayda sağlamadığını gördüklerinde kalkınmada zayıflık hissediyorlar." dedi.

- Diyalog ve sükunet zorunlu

Halk Hareketi milletvekillerinden Bedreddin el-Gammudi de hükümetin Tatavinli gençlere taahhütlerde bulunduğunu, ardından hükümetin oyalandığını ve diyalog dilinin ortadan kalktığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Gammudi, "Hiçbir toplumsal hareketi kınamayız bilakis güvenlik sorunu yaşanması yerine anlaşma olması açısından saygı temeli üzerine diyalog imkanı verilmesi taraftarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gammudi, çözümün bu insanlarla açık olunması ve isteklerin yerine getirilmesi için belirli bir program koymak olduğunu özellikle ülkede şartların oldukça zor olduğunu ve hükümetin normal bir durumda olmadığına dikkat çekti.

Tatavin vilayetinden Parlamento'ya seçilen Milletvekili Cemile el-Cüveyni hükümetin Kamur Anlaşması'nın geri kalan kısımlarını uygulamaya koymasını istedi.

Nahda Hareketi'nden Milletvekili olan Cuveyni, hükümetin yapması gerekenin bu sorunu çözmek olduğunu, başka şansı olmadığını ve son dönemde güvenlik güçleriyle çıkan arbedelerde bozulmuş olan durumunun yeniden düzeltmekten başka tercihi olmadığını vurguladı.

- Tatavin'deki işsizlik protestoları



Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin'de 2017'de yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.



Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.



Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (UGTT) ara bulucuğuyla göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.



Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin bölgedeki kalkınma projeleri için yaklaşık 32 milyon dolar ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde ise 370 kişiye iş verilmesi öngörülmüştü.