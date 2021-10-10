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Dünya Tataristan'da uçak düştü!
Dünya

Tataristan'da uçak düştü!

Tataristan'da uçak düştü. Olayda 19 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 10:29:00 - 2021-10-10 11:09:19

Tataristan’da içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat bulunan L-410 tipi uçağın düştüğü ve ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralı kurtarıldığı bildirildi.

Uçak paraşütçü taşıyordu

Rus Interfax ajansında yer alan habere göre, uçakta 23 kişinin bulunduğu, bunlardan 20'sinin paraşütçü olduğu belirtildi.

Acil Durumlar Bakanlığında yapılan açıklama ile uçakta 23 kişinin bulunduğunu teyit etti.

Olay ile ilgili araştırma sürerken, uçağı neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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