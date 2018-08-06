THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Tatar böreği tarifi

Tatarların Türk mutfağına kazandırdıkları en güzel lezzetlerden biri çiğ börektir. En güzel börekleri yapan Tatarlar'ın özel tariflerini merak ediyorsanız sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:51
Tatar böreği tarifi

MALZEMELER:

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz kuru maya

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN:

2 soğan

3 patates

200 g az yağlı dana kıyma

Tuz

Karabiber

ÜZERİ İÇİN:

150 g eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI:

Su ve mayayı bir yoğurma kabının içine alın ve maya eriyene kadar karıştırın.

Daha sonra yoğurt, zeytinyağı ve tuzu ekleyin.

Bir süre daha bu malzemelerle karıştırdıktan sonra azar azar unu ekleyerek elinizle yoğurun.

Oluşan hamuru yaklaşık bir saat kadar mayalanması için bekletin.

İç harcını hazırlamak için:

Soğanı ve patatesi rendeleyin.

Rendelerin üzerine kıyma, tuz ve karabiberi ekleyerek bir süre tavanın içinde soteleyin.

Hamurdan parçalar alarak içini biraz açın.

Hamurun içine harçtan bir miktar koyun ve üzeri açık olacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin.

Hazırladığınız böreklerin tepsisinin içinde de 20 dakika mayalanmalarını sağlayın.

Son olarak eritilmiş tereyağını üstlerine gezdirin ve 200 derecelik fırında 40 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:51
  1. tatar böreği
  2. börek tarifi
  3. çiğbörek tarifi
  4. sağlık
  5. yaşam
  6. kadın aile
  7. pratik bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe yorumu
    1. İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe..
    2. MB'nin müdahalesi sonrası dolardan..
    3. Yargıda yeni dönem resmen başladı
    4. ABD'nin yaptırımları İran'ı nasıl..
    5. KKTC’de patlama! Çok sayıda yaralı var
    6. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    7. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!
    8. Bardak nasıl parlatılır?
    9. Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe..
    10. Pamuk nevresim nasıl yumuşatılır?
    11. Nihat Kahveci'den Fikret Ormanı..
    12. ÖSYM'den YKS tercih kılavuzuna..
    13. Nicolas Maduro'ya suikast girişiminin..
    14. Kıyafetten deodorant lekesi nasıl çıkar?
    15. Suudi Arabistan-Kanada gerilimi..
    16. Mermere dökülen boya nasıl çıkarılır?
    17. Kapı camı nasıl temizlenir?
    18. Tatar böreği tarifi
    19. Trump'tan 'IKBY' hamlesi! Bizzat talep..
    20. Borsa günü düşüşle kapattı
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama