Tatar böreği tarifi

MALZEMELER:

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz kuru maya

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN:

2 soğan

3 patates

200 g az yağlı dana kıyma

Tuz

Karabiber

ÜZERİ İÇİN:

150 g eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI:

Su ve mayayı bir yoğurma kabının içine alın ve maya eriyene kadar karıştırın.

Daha sonra yoğurt, zeytinyağı ve tuzu ekleyin.

Bir süre daha bu malzemelerle karıştırdıktan sonra azar azar unu ekleyerek elinizle yoğurun.

Oluşan hamuru yaklaşık bir saat kadar mayalanması için bekletin.

İç harcını hazırlamak için:

Soğanı ve patatesi rendeleyin.

Rendelerin üzerine kıyma, tuz ve karabiberi ekleyerek bir süre tavanın içinde soteleyin.

Hamurdan parçalar alarak içini biraz açın.

Hamurun içine harçtan bir miktar koyun ve üzeri açık olacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin.

Hazırladığınız böreklerin tepsisinin içinde de 20 dakika mayalanmalarını sağlayın.

Son olarak eritilmiş tereyağını üstlerine gezdirin ve 200 derecelik fırında 40 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.