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Aktüel

Taşova’da fiziksel mesafeli ilk cuma namazı kılındı

Amasya’nın Taşova ilçesinde normalleşme süreci kapsamında ilk kez cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:22:29 -
Taşova’da fiziksel mesafeli ilk cuma namazı kılındı

Amasya’nın Taşova ilçesinde normalleşme süreci kapsamında ilk kez cuma namazı kılındı.


Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 16 Mart’tan itibaren camilerde namaz kılmaya ara verilmişti. Normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1-1,5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Cami girişinde cemaate el dezenfektanı, maske ve seccade dağıtıldı. Aylar sonra cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, bu virüs salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundular.

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