Tasmalı medyadan Ayasofya’nın açılmasına ‘felaket’ yakıştırması! Başörtülü ilahiyat mezunu Ayşe Sucu da Sözcü gibi mi düşünüyor?

Millite düşman olan kirli habercilik anlayışının önderi Sözcü gazetesi, büyük bir ahlaksızlığa daha imza attı.

24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de katılımıyla kılınan Cuma namazının ardından yeniden eski kimliği kazandırılan Ayasofya’nın üstüne vurulan ‘müze’ zincirlerini kırmasını hazmedemeyen Kemalist Sözcü, caminin tekrar ibadete açılmasını felaket olarak niteledi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü'nün bu rezilliği de masaya yatırıldı.

Başörtülü ilahiyat mezunu Ayşe Sucu'nun Sözcü'de köşe yazdığını hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Ona da buradan mesajımızı yollayalım, siz de gazeteniz gibi Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını felaket olarak mı görüyorsunuz?" dedi.