  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı
Dünya

Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı

Endonezya'dan devşirilen Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders alçak bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi bir kez daha hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:59:00 -
Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders, skandallarına bir yenisini ekledi.

Bir zamanlar Hollanda sömürgesi olan Endonezya'dan devşirilen Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi birçok kez hedef almıştı. Ancak son yaptığı alçak saldırıyla sahiplerinin gözüne girmek için alçak bir paylaşım yaptı.

İslam karşıtlığını her seferde dile getirerek, İslam'ın ve mazlumların dünyadaki hamisi Türkiye'yi hedef alan Wilders, Başkan Erdoğan'ın resmedildiği alçak bir karikatürü paylaştı ve paylaşımında Başkan Erdoğan'a 'terörist' dedi.

İşte o alçak paylaşım:

İslam düşmanı Wilders'ten dünya ülkelerine 'Kudüs' çağrısı
İslam düşmanı Wilders'ten dünya ülkelerine 'Kudüs' çağrısı

Dünya

İslam düşmanı Wilders'ten dünya ülkelerine 'Kudüs' çağrısı

Hollandalı siyasetçi, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu! Ardından İslam karşıtlarına karşı kitap çıkardı
Hollandalı siyasetçi, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu! Ardından İslam karşıtlarına karşı kitap çıkardı

Dünya

Hollandalı siyasetçi, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu! Ardından İslam karşıtlarına karşı kitap çıkardı

Peygamberimize dil uzatan alçak Hollandalı öğretmen açığa alındı! Türkiye kökenli PKK sevici vekil rahatsız oldu
Peygamberimize dil uzatan alçak Hollandalı öğretmen açığa alındı! Türkiye kökenli PKK sevici vekil rahatsız oldu

Dünya

Peygamberimize dil uzatan alçak Hollandalı öğretmen açığa alındı! Türkiye kökenli PKK sevici vekil rahatsız oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun
Gündem

Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun "Ben sıklıkla test olan birisiyim" şeklindeki sözleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yalanını..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!

AK Parti’nin 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından sonra yanına gelen Safiye teyze ile olan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay