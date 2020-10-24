Tasmalı devşirme köpek Wilders'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Paylaşımına tepki yağdı

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders, skandallarına bir yenisini ekledi.

Bir zamanlar Hollanda sömürgesi olan Endonezya'dan devşirilen Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi birçok kez hedef almıştı. Ancak son yaptığı alçak saldırıyla sahiplerinin gözüne girmek için alçak bir paylaşım yaptı.

İslam karşıtlığını her seferde dile getirerek, İslam'ın ve mazlumların dünyadaki hamisi Türkiye'yi hedef alan Wilders, Başkan Erdoğan'ın resmedildiği alçak bir karikatürü paylaştı ve paylaşımında Başkan Erdoğan'a 'terörist' dedi.

İşte o alçak paylaşım: