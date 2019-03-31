Taşlı sopalı seçim kavgası! Yaralılar var Diyarbakır'da bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu’nda muhtar adayları arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır’da, muhtar adayları arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İl emniyet müdürü de olay yerine geldi Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu’nda yaşandı. 8 adayın yarıştığı Barış Mahallesi’nde muhtar adaylardan biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın yaşandığı Evliye Çelebi Ortaokulu’na gelerek buradaki polislerden bilgi aldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Sandık başında silahlı kavga! Ölüler var

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