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Taşları yerinden oynatacak kripto para açıklaması!

Dünyanın en büyük ikinci borsası Nasdaq'ın CEO'su Adena Friedman, "Nasdaq kesinlikle bir kripto para borsası haline gelmeyi değerlendirecek." dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:07
Taşları yerinden oynatacak kripto para açıklaması!

New York borsasının ardından dünyanın en büyük ikinci borsası Nasdaq'ın CEO'su Adena Friedman'dan kripto paraların geleceğine yön verecek çok önemli bir açıklama geldi.

Friedman ortam olgunlaştığında Nasdaq'ın Bitcoin gibi kripto paraların alım-satımları, ticaretleri için bir platform haline gelmeye açık olduğunu söyledi.
 
CNBC'ye konuşan Friedman, "Zamanı geldiğinde Nasdaq kesinlikle bir kripto para borsası haline gelmeyi değerlendirecek. İnsanlar daha fazla düzenlenmiş, denetlenmiş bir piyasaya hazır olduklarında, zamanı geldi diyeceğiz" dedi.
 
Kripto paraların var olmaya devam edeceklerine inandığını, meselenin ortamın olgunlaşmasının ne kadar zaman alacağı olduğunu ifade eden Friedman, "Kripto paralar için düzenli, denetim altında bir piyasa sağlamak istiyor muyuz diye kendimize sorma noktasına geldiğimizde, kesinlikle bunu değerlendireceğiz" diye konuştu. 
 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:07
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