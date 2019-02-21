0553 313 94 23

Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” projesi kapsamında Kastamonu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince Taşköprü ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:06
Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık” projesi kapsamında Kastamonu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince Taşköprü ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Taşköprü Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde bulunan tüm kamu kurumlarının amir ve yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Kastamonu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Şube Müdürü Ali İhsan Biçer tarafından verilen eğitimde sıfır atığın öneminde bahsedilerek Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın entegre çevre bilgi sistemine sıfır atık veri girişlerinin nasıl yapıldığı anlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazarcıya cezası pankartla duyuruldu
    1. Pazarcıya cezası pankartla duyuruldu
    2. Ümmet Akın’dan Efelerli çiftçilere..
    3. Çavuşoğlu, AK Parti aşığı kadından 15..
    4. Aliağa Belediyesi, binlerce Aliağalıyı..
    5. Kızıltepe’de Arapça yazılı tabelalar..
    6. Mersin'de İYİ Parti'nin bir adayı daha..
    7. Kahramanmaraş hava sahası İHA’ların..
    8. Mangalada madalya heyecanı
    9. Hırsızlığın böylesi
    10. Didim’de kız öğrencilerin kavgası pes..
    11. Kastamonu Siyez Bulguru, Coğrafi..
    12. Galatasaray Spor Kulübü’nden köy..
    13. ETSO Genç Ve Kadın Girişimci Kurulları..
    14. İYİ Parti Şırnak yönetimi istifa..
    15. İlk güneş enerjili otogarı açıldı
    16. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Isparta’da..
    17. Güneş enerjisinden 90 bin lira gelir..
    18. TBM Koordinasyon Kurulu toplantısı..
    19. İstanbul Boğazı'nda yüzlerce gemi..
    20. Bakan Soylu, Karadağ İçişleri Bakanı..
    21. Ayvalık’ta sis korkusu
    22. Kuleönü'nde yavru köpeği uyuşturucu..
    23. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi..
    24. Karaçoban’ın kanaat önderlerinden Vali..
    25. Genç iş adamı Bodrum’dan Cumhur..
    26. Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın..
    27. AK Parti adayı Yazıcı: “Toplu bir..
    28. ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları..
    29. Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın..
    30. Mazot ve gübre desteği ne zaman..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!