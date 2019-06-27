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Taşköprü’de Sarımsak Festivali sanatçıları netleşti

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 33.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:32
Taşköprü’de Sarımsak Festivali sanatçıları netleşti

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 33.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’ne katılacak olan sanatçılar netleşti.


Bu yıl 15-18 Ağustos tarihlerinde 33.’sü düzenlenecek olan Sarımsak Festivali’nde ünlü sanatçılar Kıraç, Tuğçe Kandemir, Azerin, Ali Kınık ve Bilal Sonses sahne alacak. Köprübaşı Festival Meydanı’nda gerçekleşecek olan etkinlikler kapsamında 14 Ağustos Çarşamba günü ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına yönelik Toplu Sünnet Şöleni de gerçekleşecek. 15 Ağustos Perşembe günü ilk olarak 33. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’nin akabinde ise Pompeiopolis Gıda Tarım Hayvancılık Fuarı’nın açılışı yapılacak.


16 Ağustos Cuma günü saat 22.00’de sevilen sanatçı Ali Kınık, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de gençlerin yeni gözdesi Bilal Sonses, saat 22.30’da sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir, 18 Ağustos Pazar günü ise saat 21.00’da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, saat 22.30’da da ünlü sanatçı Kıraç, Taşköprülülerle buluşacak. 4 gün sürecek olan festival süresince ayrıca Sarımsak Güzeli Yarışması, Rahman At Yarışları, At Üstünde Okçuluk Savaş Sanatı Gösterisi, paneller, En İyi Sarımsak, Buzağı ve Kuzu Yetiştiricisi Yarışmaları, Bisiklet Turu, Trap Atışları gibi etkinliklerin yanı sıra Meksika, Endonezya, Sırbistan, KKTC, Hindistan gibi yabancı halk oyunu ekipleri ve Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Halk oyunu ekipleri 4 gün boyunca sahne alacak.


Sarımsak Festivali’nde bu yıl bir ilk olarak Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü ile Rıders 37 Motokros Kulübü’nün katkılarıyla offroad ve motokros gösterisi korteji yer alacak. Festivalde ayrıca bir ilk olarak 18 Ağustos Pazar günü Kaba Yazı Mevkii’nde Ankara Okçuluk Kulübü tarafından At Üstünde Okçuluk Savaş Sanatı Gösterisi yer alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü’nün adına yakışır bir festivali gerçekleştirmek için festival komitesi ve belediye personeliyle birlikte çalıştıklarını ve bu yıl 15-18 Ağustos tarihlerinde 33.’sünü gerçekleştirecekleri Kültür ve Sarımsak Festivali’ni dolu dolu kutlamayı hedeflediklerini belirterek, gurbetteki ve sıladaki tüm Taşköprülüleri Sarımsak Festivali’nde buluşmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:32
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