  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Taşköprü sarımsağı tezgahlardaki yerini aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:42:31 -
Taşköprü sarımsağı tezgahlardaki yerini aldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni mahsul Taşköprü sarımsağının satışının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçedeki sarımsak pazarında düzenlenen törende, Taşköprü sarımsağının bilinirliğini artırma yönündeki çalışmalarının süreceğini söyledi.

Birçok yerde menşei farklı olmasına rağmen Taşköprü sarımsağı adı altında satış yapıldığını belirten Çatal, "Bizim sarımsağımız temmuzun ilk haftası çıkar. Bu sarımsak bizim, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği. 50-100 çiftçimizin yaptığı 4 bin üreticimize mal oluyor. Sattığınız sarımsakların menşelerini yazın. Beyaz altını koruyacağız." dedi.

Törende Taşköprü Müftüsü Hasan Yozgat dua etti, ardından sarımsak satışına başlandı.

Yeni mahsul sarımsağın kilogram fiyatı pazarda 15 ile 17 lira arasında değişiyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı