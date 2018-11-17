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Taşkın Aksoy: Beşiktaş beni istedi

Türkiye'de Boluspor, Kocaelispor ve Kayserispor formalarını da giyen Türk antrenör Taşkın Aksoy, Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyledi. Aysoy, son olarak Almanya 4. Lig takımlarından Fortuna Düsseldorf U23 takımını çalıştırmıştı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:45
Taşkın Aksoy: Beşiktaş beni istedi

Fortuna Düsseldorf'ta Alt yapı koordinatörü olarak görev alan ve son olarak 4. Ligde Fortuna Düsseldorf U23 takımını çalıştıran Türk antrenör Taşkın Aksoy, Beşiktaş hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan 51 yaşındaki antrenör, Beşiktaş'tan yardımcı antrenör olması için teklif aldığını belirtti.

"ALMANYA'DA KALMAK İSTİYORUM"

Taşkın Aksoy, "Türkiye'de bazı görüşmelerim oldu ancak sözleşme imzalamadık. Almanya'da kalmak istiyorum, önceliğim bu. Boşta oturmak istemiyorum, tekrar yeşil sahalara döneceğim." diye konuştu.

Türkiye'de Kayserispor ve Kocaelispor formalarını giymişti

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Boluspor, Kocaelispor ve Kayserispor formalarını da giyen Aksoy, 2015'ten beri Fortuna Düsseldorf'ta çalışıyordu. Taşkın Aksoy, 6 ay önce Fortuna Düsseldorf U23 takımındaki görevinden alınmıştı. (Sporx)

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:45
  1. Bolu
  2. Fortuna Düsseldorf
  3. Kocaelispor
  4. Kayserispor
  5. Düsseldorf
  6. Beşiktaş
  7. Almanya
  8. Taşkın Aksoy

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