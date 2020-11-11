MTV nasıl ödenir? | MTV yani motorlu taşıtlar vergisi her yıl iki kez ödeniyor. Vatandaşlar taşıt vergisini nereden nasıl ödeyeceklerini merak ediyor. Peki, MTV ne zaman ödenir?

MTV ne zaman ödenir?

Taşıt vergisi yılda iki kez ödeniyor. MTV 1. taksit 1-31 Ocak tarihleri arasında ödeniyor. MTV 2. taksitleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yatırılıyor.

Taşıt vergisi ne kadar? | MTV hesapla

Taşıt vergisi ödeyecek olanlar araçları için ne kadar ödeme yapacaklarını merak ediyor. MTV için ne kadar ödeyeceğinizi internetten hesaplayabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi web sitesinden MTV hesaplamanızı saniyeler içerisinde yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesine ya da uygulamasına giriş yapıp 'Hesaplamalar' kısmından Motorlu Taşıtlar Vergisi kısmını seçerek hesaplama işlemini yapabilirsiniz.

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Taşıt vergisi hangi bankalara ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisini banka şubelerinden, dijital bankacılık kanallarından, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi ya da e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Online işlem yapacak olanlar işlemlerinde ödemelerini kredi kartı ya da banka kartıyla yapabilir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde,

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Türkiye Halk Bankası A.Ş.

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

• Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

• Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir.

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir.

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Türkiye Halk Bankası A.Ş.

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

• Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

• Akbank T.A.Ş.

• Şekerbank T.A.Ş.

• Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

• Türkiye İş Bankası A.Ş.

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• ING Bank A.Ş.

• QNB Finansbank A.Ş.

• HSBC Bank A.Ş.

• Alternatifbank A.Ş.

• Denizbank A.Ş.

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

• Odea Bank A.Ş.

• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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